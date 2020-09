Au cours du point de presse du Conseil des ministres ce mercredi 09 septembre 2020, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur la réaction de l’ex premier ministre Lionel Zinsou sur les performances économiques du Bénin.

Pour le porte-parole du gouvernement, on ne peut que prendre acte des « propos élogieux quoique objectifs de l’ex premier ministre ». « C’est la preuve supplémentaire de ce que les performances du gouvernement du Bénin avec à sa tête le président Patrice Talon accomplit et offre à notre pays », a-t-il ajouté soulignant qu’il n’y a pas de « commentaires particuliers à faire sur ces commentaires si ce n’est d’inviter toutes les personnalités à reconnaître ce qui se fait ».

Lionel Zinsou selon Alain Orounla ne partage pas forcément les convictions et le leadership du président Talon, mais reconnaît que l’exécution et la mise en œuvre de son programme fait progresser le Bénin.

Le porte-parole du gouvernement a souhaité que tous les acteurs, politiques ou non, reconnaissent ces performances qui sont « visibles » et « concrètes », et qui n’appellent aucun commentaire dans aucun autre sens au contraire ».

F. A. A.

10 septembre 2020 par