Akogbato doté d’un Centre de transfert de déchets solides ménagers

Le quartier Akogbato dans le 12è arrondissement de Cotonou disposera d’un Centre de transfert de déchets solides ménagers bientôt.

Le Conseil des ministres du 9 octobre 2024 a autorisé la contractualisation dans le cadre du projet de construction d’un centre de transfert de déchets solides ménagers à Akogbato, à Cotonou.

« Ledit centre est un sous-projet du programme d’assainissement pluvial de la ville dont l’exécution nécessite la réalisation d’une mission complète d’avant-projet sommaire, d’avant-projet détaillé, d’élaboration du dossier d’appel d’offres ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d’une étude d’impact environnemental et social », selon le Conseil des ministres.

Le Conseil a également instruit le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges.

M. M.

9 octobre 2024 par