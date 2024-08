Aïnonvi FC termine vice-champion derrière EDO Queens

En finale des éliminatoires de la Ligue des Champions féminine zone Ouest B ce vendredi soir face aux Nigérianes de EDO Queens, Aïnonvi FC s’est lourdement incliné 3-0. Le beau parcours des Béninoises s’arrête avec une position de vice-championnes.

Aïnonvi FC a reçu une raclée ce vendredi 23 août 2024 en finale des qualificatifs pour la Ligue des Champions féminine zone Ouest B. Le club nigérian EDO Queens a été supérieur en remportant la partie 3-0. Les Béninoises rentrent au bercail avec une médaille d’argent historique.

En conférence de presse d’après match, le coach Toïbath KIFFOULY promet de revenir plus fort. "Défaite en finale oui, mais dans l’ensemble nous avons fait un parcours dont on peut être fier. Cet échec voudra dire que nous irons travailler pour revenir plus fort. Presque tout n’a pas marché ce soir. Le milieu n’a pas très bien tourné et la défense a résisté avant de finalement céder.", a-t-elle confié.

Il faut dire que la médaille d’argent reçu par Aïnonvi FC ce soir, est la première médaille du Bénin dans cette compétition.

