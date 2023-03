AgroSfer apporte des solutions pour améliorer la production des paysans

Changer le visage de l’agriculture africaine, en la rendant plus performante. C’est le souhait de l’entreprise AgroSfer créée par Francis B. Dossou Sognon, Ingénieur de formation, passionné d’agriculture et de transformation digitale.

Une entreprise qui permet aux producteurs de tirer les meilleurs revenus de leurs activités. Baptisée ‘’ AgroSfer, (Agro + Sphère), elle a été mise en place par l’ingénieur Francis Dossou Sognon. « AgroSfer est une entreprise agricole qui utilise les nouvelles technologies pour digitaliser l’agriculture en Afrique et apporter des solutions adaptées aux besoins des coopératives agricoles, des agroindustriels et des États, pour un meilleur rendement des productivités », a confié l’ingénieur dans une interview accordée à Digital Magazine. Selon lui, l’entreprise AgroSfer apporte des expertises et des technologies pour résoudre plusieurs difficultés. Ces dernières sont relatives à la connaissance des acteurs, l’accompagnement de la production, la maîtrise de l’approvisionnement ; la valorisation des pratiques vertueuses.

« Nous mettons à disposition des solutions qui digitalisent et facilitent le travail d’accompagnement qui est réalisé par nos agents terrain ou ceux de nos clients : équipe d’animation des coopératives, agents des agroindustriels, ou dispositifs terrain des organes étatiques », a expliqué le promoteur d’AgroSfer. Dans sa plateforme digitale, poursuit-il, AgroSfer dispose d’une partie web qui est destiné aux responsables techniques des coopératives, des industriels ou autres. « Cette partie web grâce à ces 8 modules spécialisés et leurs tableaux de bord, permet de suivre et de piloter les actions terrain », ajouté Francis Dossou Sognon.

Deux applications mobiles sont également disponibles. Il y a AgroSfer Survey qui permet à l’entreprise ou les clients d’enregistrer toutes les informations, de récupérer des données vocales, la géolocalisation, photo, signature, même sans la connexion internet. L’application AgroSfer Farmer Éducation quant à elle, a été créée pour sensibiliser les producteurs et les techniques sur les bonnes pratiques agricoles. « Elle permet d’envoyer des vidéos et des audios dans des langues locales africaines peu importe la langue. Cette innovation a été pensée pour résoudre le problème de la barrière des langues pour les paysans africains, car les contenus existants sont très souvent dans les langues occidentales », a indiqué le promoteur

Accéder aux services digitaux de AgroSfer

La plateforme technologique est accessible sur demande auprès d’AgroSfer selon Francis Dossou Sognon. Il sera procédé ensuite à la configuration du service ou à la personnalisation en tenant compte de l’activité de chaque client. L’application Web d’AgroSfer est accessible via les navigateurs depuis le site vitre www.agrosfer.org. Toutes les applications sont disponibles sur Google Play et utilisables après souscription du service. « Les solutions proposées par AgroSfer peuvent être configurées grâce au soutien financier d’un bailleur ; puis un coût annuel d’utilisation va s’appliquer en fonction des services souscrits et de la taille de l’activité du client. AgroSfer s’évertue à limiter à hauteur de 5 000 FCFA par an et par producteur, le coût récurrent d’utilisation des solutions digitales », informe l’ingénieur.

Les petits producteurs africains, les acteurs du domaine agricole, notamment les Organisations Professionnelles (coopératives agricoles et faîtières), les entreprises agro-industrielles qui collaborent avec les agriculteurs (fournisseurs d’intrants, agrégateurs, transformateurs, exportateurs, etc.) peuvent bénéficier des services de AgroSfer. L’entreprise dispose d’une équipe d’ingénieurs agronome et techniciens qualifiées et assiste également « les institutions et les organismes d’État intervenant dans l’accompagnement des filières en leur proposant des services pour digitaliser et faciliter le suivi de leur projet agricole ».

AgroSfer est présent au Bénin et en France. Toutefois, souligne le promoteur, nous pouvons d’ores et déjà intervenir même dans les pays où nous n’avons pas encore de bureaux physiques car nous avons un réseau africain d’experts agricoles que nous pouvons mobiliser dans ces pays : Burkina Faso, Togo, Sénégal, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mauritanie etc. Il soutient que « l’agriculture africaine peut avoir 30% de productivité en plus juste en pratiquant les bonnes méthodes agricoles : le bon geste au bon moment ». « AgroSfer souhaite impacter le plus grand nombre de producteurs en Afrique francophone et améliorer les revenus des producteurs. D’ici 2025, impacter la vie d’au moins 5 millions de personnes est l’objectif que s’est fixé AgroSfer », a conclu Francis Dossou Sognon.

3 mars 2023 par ,