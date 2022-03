African Wildlife Foundation et Nature’s Best Photography lancent l’appel à candidatures

Fort du succès de l’édition inaugurale des Prix Benjamin Mkapa de la photographie de la vie sauvage africaine en 2021, African Wildlife Foundation (AWF) (www.AWF.org) et Nature’s Best Photography (NBP) lancent officiellement l’appel à candidatures pour l’édition 2022 du prestigieux prix annuel. Les participants au concours peuvent soumettre, du 3 mars au 1er juin 2022, des photos à l’examen du jury de classe mondiale et des défenseurs de la conservation.

Les photographes de tous âges, de tous horizons et de tous niveaux d’expérience photographique d’Afrique et du monde entier sont invités à participer au concours. Les résultats de 2022 seront révélés lors de la 2ème cérémonie de remise des prix et de l’ouverture de l’exposition le 27 octobre 2022, au Musée national de Nairobi, au Kenya.

Afin d’ajouter un héritage très personnel à ce programme, les prix Mkapa sont nommés en l’honneur du défunt leader africain emblématique et ancien président tanzanien, S.E. Benjamin Mkapa, pour son dévouement à l’éducation à la conservation dans toute l’Afrique et son soutien passionné aux programmes de AWF.

L’ancienne Première Dame de la République de Tanzanie et veuve de feu S.E. Benjamin Mkapa, Mme Anna Mkapa, a déclaré : « C’est un honneur de voir ce grand concours entrer dans sa deuxième édition. Je suis très fière d’être associée à un nom africain qui transcendera les époques grâce à l’intégrité et à la passion dont faisait preuve mon défunt mari. »

Elle a ensuite ajouté : « Les prix Benjamin Mkapa de la photographie de la vie sauvage africaine sont une véritable incarnation de ce que feu Mzee aurait aimé voir dans chaque Africain. J’aimerais donc souhaiter à tous les participants potentiels la meilleure des chances dans l’utilisation de leurs talents, et j’ai hâte d’annoncer les gagnants dans le courant de l’année ! Continuons à rendre Mzee fier ! »

« Amener l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique » est la vision qui définit ce concours mondial, axé sur le développement de nouvelles plateformes multimédias qui engagent et impliquent les Africains et ceux qui voyagent en Afrique dans un récit mixte de conservation et de narration visuelle.

« Dans le cadre de la célébration de notre 60ème anniversaire à AWF, nous sommes fiers de lancer le concours des prix Benjamin Mkapa 2022 lors de la Journée mondiale de la nature, car ils représentent des initiatives de narration et de conservation essentielles sur tout le continent », a déclaré Craig Sholley, premier vice-président de AWF et cofondateur du programme.

S’exprimant lors de la cérémonie inaugurale des prix l’année dernière à Nairobi, au Kenya, Kaddu Sebunya, PDG de AWF, a déclaré : « L’un des principaux objectifs de African Wildlife Foundation pour la prochaine décennie est d’inspirer, d’encourager et de soutenir le leadership et l’engagement des Africains en matière de conservation. Cet objectif ne pourrait être plus vital. En développant le concept des prix Mkapa, nous savions qu’un concours photo mondial annuel qui s’adresserait aux jeunes et aux défis spécifiques de l’Afrique en matière de conservation aurait un écho bien au-delà du concours en lui-même. »

Conformément à la mission de AWF, qui consiste à assurer la prospérité de la faune et des terres sauvages dans l’Afrique moderne, et à l’initiative de Nature’s Best, qui vise à montrer la beauté, la diversité et l’importance de la faune et la flore africaine, notre collaboration a pour but d’attirer des photographes de tous niveaux d’expertise, tout en encourageant les jeunes talents à devenir des défenseurs d’un changement de comportement générationnel en faveur de la conservation de la faune. Cet ensemble impressionnant de travaux aura un impact immédiat et durable sur la compréhension et la gestion de la faune et la flore africaine par le public.

Le Photographe Mkapa de l’année remportera un grand prix de 5 000 dollars des États-Unis, une sculpture d’éléphant en pierre et une interview dans l’édition spéciale de 100 pages du magazine Nature’s Best Photography consacrée aux prix Mkapa de la photographie. En outre, les lauréats de chaque catégorie recevront chacun 1 000 dollars, une sculpture d’éléphant en pierre et seront présentés dans l’édition spéciale, aux côtés de certaines Photographies Hautement Honorées. Toutes les images et vidéos gagnantes seront exposées au Musée national de Nairobi au Kenya et dans d’autres lieux en Afrique et aux États-Unis.

Zander Galli, lauréat du prix Mkapa 2021 pour la jeunesse internationale, a déclaré : « J’ai récemment reçu la sculpture du prix Mkapa - elle est absolument magnifique ! C’est une œuvre d’art remarquable et une histoire si inspirante. Ces opportunités ressemblent encore à un rêve, et je ne peux vraiment pas vous remercier assez pour cette étape qui me permet de partager mon travail et de contribuer à motiver les actions de conservation ! »

Le concours améliorera la visibilité de la faune africaine à travers les catégories suivantes : Héros africains de la conservation, Coexistence et conflit, Faune africaine en danger, Milieux sauvages fragiles, Comportement de la faune africaine, Portraits de la faune africaine, Jardins fauniques africains, Art en pleine nature, Numérique créatif, Mobile, Afrique en mouvement/vidéo, et deux Jeunes photographes de l’année.

En ce qui concerne les prix Mkapa, le président de Nature’s Best Photography, Stephen Freligh, déclare : « Au cours de mes 40 années d’activité en tant qu’éditeur d’ouvrages photographiques, j’ai personnellement été témoin des résultats positifs de la combinaison des talents créatifs et documentaires des photographes professionnels, amateurs et jeunes. Leurs souvenirs extraordinaires sont nos nouvelles découvertes déterminantes et leurs histoires sont notre fenêtre toujours changeante sur la nature. » Pour en savoir plus et découvrir les photos gagnantes, allez sur https://bit.ly/3sMKkFb.

African Wildlife Foundation

African Wildlife Foundation (http://www.awf.org) est l’une des principales organisations de protection de la faune et des terres sauvages, élément essentiel d’une Afrique moderne et prospère. Fondée en 1961 pour se concentrer sur les besoins de l’Afrique en matière de conservation, nous exprimons une vision africaine unique, établissons un lien entre la science et les politiques publiques et démontrons les avantages de la conservation afin d’assurer la survie de la faune et des terres sauvages du continent. Pour en savoir plus, consultez le site www.AWF.org

Nature’s Best Photography

Nature’s Best Photography, qui célèbre aujourd’hui son 26ème anniversaire, a été fondée pour inspirer, éduquer et motiver une meilleure compréhension, appréciation et conservation du monde naturel par le biais de l’art de la photographie, des récits et des initiatives de bien-être personnel. Cette plateforme dynamique d’engagement du public a produit des publications primées, des expositions imprimées grand format, des présentations télévisées multimédias et des événements muséaux prestigieux organisés dans le monde entier.

Source : The African Wildlife Foundation (AWF)

