Adovelandé parle de la coopération avec la Chine

Partenaire privilégié et stratégique du Bénin, la Chine contribue depuis des années au développement du pays. Le Bénin et la Chine entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN, à l’occasion des deux Sessions qui ont eu lieu à Beijing, l’Ambassadeur du Bénin en Chine, Simon Pierre Adovèlandé, s’est prononcé sur la coopération bilatérale et de son expérience sur le territoire de Xi Jinping.

Le Bénin entretient de bonnes relations de coopération avec la Chine dans plusieurs domaines à savoir le commerce, la culture, l’éducation, la santé et autres. Selon l’Ambassadeur du Bénin en Chine, les perspectives des relations bilatérales ont été revitalisées en septembre 2018 lors du forum sino-africain où le président Patrice Talon a eu un entretien avec son homologue chinois ; ce qui a permis d’évaluer la coopération et de projeter l’avenir.

D’après l’ambassadeur du Bénin en Chine, les initiatives annoncées par le président Xi Jinping lors de ce sommet sont transformées en plan d’actions. « Nos attentes, c’est la mise en œuvre rapide de ce plan d’actions qui a été élaboré et qui doit être déployé sur la période 2019-2021 », a-t-il affirmé.

Nommé ambassadeur du Bénin en Chine en 2016 par le chef de l’Etat béninois, Simon Pierre Adovèlandé a aussi évoqué les changements qui l’ont marqué dans la société chinoise. « C’est d’abord l’innovation et la technologie. Il y a plus de secteur aujourd’hui qui n’est pas gagné par l’innovation et la technologie », a-t-il confié à la CGTN.

Le deuxième progrès impressionnant pour l’Ambassadeur, c’est le développement de l’e-commerce. « Quand on voit les différentes plateformes de commerce électronique aujourd’hui en Chine, la période de confinement de la pandémie nous a montré l’efficacité du système du commerce électronique », a-t-il soutenu.

Le troisième changement est la réalisation des infrastructures. Ce qui est impressionnant en Chine souligne M. Adovèlandé, c’est que toutes les provinces sont au même rythme de développement que la capitale ». « Ça, c’est quelque chose d’impressionnant en Chine », indique-t-il.

Concernant le mode de vie des Chinois, il a apprécié la combinaison de la modernité et de la culture. « Non seulement nous voyons la modernité dans la vie quotidienne des Chinois mais également l’attachement à la culture », souligne l’Ambassadeur du Bénin en Chine.

Les deux sessions politiques annuelles de l’Assemblée populaire nationale (APN) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), entamées la semaine dernière se sont achevées le 27 mai 2020 à Beijing.

Les décisions relatives à la relance économique, au renforcement de la protection du réseau de santé et de la défense nationale ont été prises.

A.A.A

