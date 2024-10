Adoption du décret de mise en œuvre de l’aide juridique au Bénin

Le gouvernement béninois a adopté, mercredi 23 octobre 2024, en Conseil des ministres, le décret de mise en œuvre de l’aide juridique en République du Bénin.

Assurer l’égal accès au droit et à la justice pour tous. Tel est l’objectif de l’aide juridique. Selon le Conseil des ministres, l’adoption du décret de sa mise en œuvre « contribue à prévenir et éviter la discrimination dans l’accès à la justice, dont l’origine pourrait être l’analphabétisme, l’ignorance de ses droits, l’appartenance ethnique, le genre, la religion, le statut social ou économique, un handicap ou toute autre cause ». Ainsi, informe la même source, qu’elle soit de condition modeste ou ayant peu de connaissance de la loi, toute personne pourra désormais faire défendre ses droits par les professionnels de la justice. Chaque béninois aura donc la possibilité de bénéficier d’une assistance devant les tribunaux et de chercher réparation en cas d’injustice.

« De façon concrète, ce nouvel instrument juridique rend possible pour tout citoyen qui n’en a pas les moyens, l’accès aux divers services d’information et de consultation juridique concernant notamment les litiges civils, administratifs ou d’autre nature. Il organise également le bénéfice d’une assistance en vue de remplir des documents juridiques et rédiger des correspondances officielles de même que pour obtenir des conseils sur la résolution de conflits en dehors des tribunaux », explique le Conseil des ministres.

Grâce à cette mesure, le Bénin aura réussi « à soustraire les justiciables, quels qu’ils soient, des déviances et marginalisations éventuelles, par l’instauration d’une équité devant les juridictions et la réduction subséquente des fractures sociales ».

