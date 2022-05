Accueil triomphal des Écureuils juniors à Cotonou ce dimanche

Après leur brillante participation à l’édition 2022 du tournoi UFOA, les Ecureuils juniors sont rentrés au bercail dans la soirée de ce dimanche 22 mai 2022. Ils ont été accueillis à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le président de la Fédération béninoise de football (FBF), Mathurin de Chacus et le ministre des sports, Osald Homéky.





Retour triomphal des Ecureuils du Bénin malgré la défaite en finale du tournoi UFOA face au Nigéria (3-1), vendredi 20 mai dernier.

Les poulains de Mathias Déguénon en dépit de leur engagement à ramener le trophée de la compétition sous-régionale au pays, n’ont pu tenir devant les Supers Eagles du Nigéria qui se sont montrés plus efficaces.

Le Onze national aura le mérite de qualifier le Bénin à la prochaine CAN Junior Egypte 2023.

Fier de la participation du Bénin à l’UFOA 2022, la fédération entend jouer sa partition pour une meilleure participation des joueurs béninois à la CAN junior Egypte 2023. « Nous n’allons ménager aucun effort pour que la préparation se passe très bien », a rassuré Mathurin de Chacus.

« A force de travail et d’abnégation, les résultats vont venir progressivement. Nous avons totalement foi en cette équipe et à l’encadrement technique du travail qui est fait », s’est réjoui le ministre.

La qualification du Bénin à la prochaine CAN Junior selon Oswald Homéky, est le fruit de la régularité du championnat national. A en croire le ministre, cela dénote encore de ce que le professionnalisme est en train de prendre corps. Il n’a pas manqué d’exhorter les joueurs à plus d’endurance et à ne rien lâcher. « La relève, c’est vous », a lancé Oswald Homéky.

Pour l’édition 2022 du Tournoi UFOA, le Bénin totalise un nul, deux victoires, et une défaite (la finale face au Nigéria).



