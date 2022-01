Abimbola et Tonato constatent l’évolution des travaux

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, et son collègue en charge du cadre de vie et du développement durable, Didier Tonato étaient sur le chantier de construction des infrastructures muséales et touristiques à Ouidah ce mardi 25 janvier 2022. S’enquérir du niveau de réalisation du projet de réhabilitation du fort portugais et du grand Musée (le MIME), dont les travaux sont encore en cours, c’est l’objectif de la descente des deux personnalités.

Première étape de la visite, le site du projet de réhabilitation de fort portugais. Au cours de la séance de travail avec les entrepreneurs, les représentants de la Maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, de l’entreprise générale Kendal & Fils et des autres parties impliquées dans le projet, la délégation gouvernementale a rappelé les impératifs du gouvernement avant d’insister sur la qualité des travaux. La visite guidée a permis aux deux ministres, de s’assurer du niveau d’exécution des travaux, et de leur réalisation suivant les normes et standards internationaux.

Le chantier de réhabilitation de fort portugais consiste essentiellement à réhabiliter à l’identique de la Maison du Gouverneur, la réhabilitation de la Chapelle, la construction de la caserne d’esclaverie, la construction d’un Preshow pour les groupes de visiteurs et les scolaires, la construction d’un Snack Bar, la construction d’espaces de vente pour les artisans et des boutiques de vente d’œuvres d’art, l’aménagement paysager de la cour intérieure et du jardin potager ainsi que la réhabilitation et l’extension de la guérite et du bloc administratif. Après cette étape, cape a été mis sur le site du projet MIME.

Jean-Michel Abimbola et Didier Tonato ont achevé leur périple par une descente sur le site devant accueillir le projet d’aménagement d’une station balnéaire d’exception à Avlékété.

Après l’exposition publique prévue à partir du 19 février prochain à la Présidence de la République, les 26 œuvres des Trésors royaux du Bénin, restituées par la France, seront exposées au Fort Portugais de Ouidah.

F. A. A.

26 janvier 2022 par