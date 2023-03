Abdulkadir désigné arbitre de la rencontre

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné l’officiel du match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Bénin. Le choix est porté sur l’arbitre international somalien Omar Abdulkadir Artan.

Pour ce match retour entre ces deux sélections qui se sont séparés sur un nul au Stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou (1-1), Omar Abdulkadir Artan sera assisté de Suleiman Bashir Sh. Abdi et Nour Abdi Mohamed. Tous deux Somaliens et respectivement premier et deuxième arbitres assistants.

Leur compatriote Mohamed Hagi est l’arbitre de table. L’Ougandais, Mike Letti sera le commissaire au match alors que l’Egyptien Abdel Hamid Radwan est désigné inspecteur des arbitres.

J.S

