Abakê’s Foundation lance « Hackathon Challenge Techschool »

La Foundation Abakê a annoncé ce mardi 24 août 2021, le lancement d’un hackathon pour le développement d’une application mobile qui pourrait servir dans le milieu de l’éducation. Les inscriptions à cette compétition technologique destinée à tous les jeunes résidents au Bénin, âgés de 15 ans au moins et 30 ans au plus seront ouvertes du 30 août au 30 septembre 2021.

Dénommé « Hackathon Challenge Techschool », ce concours de conception d’application mobile dans le secteur de l’éducation est ouvert à tout jeune ou groupe de jeunes béninois passionnés par le numérique. Il vise à aider les jeunes talents du numériques à sortir de l’ombre à travers leur savoir faire. « (...) Nous voulons par ce concours, donner une chance à nos jeunes talents de sortir de l’ombre et de montrer de quoi ils sont capables », a expliqué la coordonnatrice de la Foundation Abakê, Mme Chérita Walter.

A l’issue de cet hackathon, les auteurs de la meilleure application mobile destinée à l’éducation remporteront une bourse de formation pour se perfectionner et une enveloppe de cent mille francs.

Cette initiative n’est qu’un volet des multiples actions de la Foundation Abakê qui oeuvre également dans le social notamment le micro crédit aux plus pauvres, des bourses d’études, des subventions agricoles localisées, et l’assistance des couches vulnérables à travers la création des activités génératrices de revenus. « Abake’s Foundation est une fondation américaine qui s’active à porter assistance aux enfants et aux personnes en situation difficile », a précisé Anthony De ROSA Co-fondateur de Abakê’s Foundation.

« "Abakê" signifie "Enfant à chérir" dans la langue régionale ouest-africaine. Nous croyons que tous les enfants méritent d’être chéris parce qu’ils sont nés dans un monde innocent », a expliqué la fondatrice Abakê Assongba De ROSA.

Abake’s Foundation est une fondation de renommée internationale avec l’installation de plusieurs ramifications de part et d’autres en Afrique et en Amérique a essentiellement vocation sociale. Abake’s Foundation a pour mission d’aider les couches vulnérables à bâtir leur propre avenir et s’insérer dans le processus de développement de leur pays. Les actions réalisées par la fondation au Bénin ces dix dernières années peuvent être consultées sur le site : https://www.abakesfoundation.org/.

Marcel HOUÉTO

