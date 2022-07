AFIAVI CLAUDINE VOUS TIENT A L’ŒIL !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Il parait que depuis le dévoilement par ma Nièce Afiavi Claudine de son Plan de Travail Annuel, (PTA), déjà approuvé avec financement par son cousin Patou, une partie de ceux qui lui avaient formulé, en septembre dernier, des vœux de réussite et d’efficacité à la tête de l’Institut National de la Femme (INF), commencent à se mordre les lèvres...Et pour cause, dans son PTA, il est prévu que ma Nièce ait un œil vigilent et panoramique sur les braguettes des braconniers de tout poil, à travers des points focaux, qu’elle installera non seulement dans toutes les communes et tous les arrondissements, mais aussi (et c’est là qu’il a de vicieux affolements) dans tous les collèges, lycées et universités publics comme privés du pays !

Quand les pouvoirs publics installent par exemple un commissariat de police ou autre administration publique dans une zone, cela réjouit fortement tous les honnêtes citoyens ; et pourquoi quand ma Nièce Claudine rapproche, son administration des administrés, il y a panique ?

Et vous tous mes Neveux et Nièces, qui priez pour que ces points focaux dans les universités et collèges ne soient pas choisis parmi les étudiantes et élèves moches et aigries à qui aucun braconnier ne sourit, vous êtes tous des pagailleurs et votre cousine Afiavi, vous tient à l’œil ...

Votre Oncle AGBAYA

12 juillet 2022 par