ADIC IMMOBILIER SARL à Cotonou pour l’exploitation d’un centre d’affaire touristique

Pour son projet d’installation et l’exploitation d’un centre d’affaire touristique à Cotonou, la société ADIC IMMOBILIER SARL a obtenu mercredi 04 septembre 2024, l’agrément au régime des investissements spécifiques. La décision a été prise en Conseil des ministres.

Le projet intitulé "ATRIUM" selon le communiqué du Conseil des ministres, est un « projet de haut standing, prévu dans le Quartier culturel et créatif de Cotonou ». Il participe selon le gouvernement, « de l’amélioration de l’offre touristique dans le but de renforcer les capacités d’hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers.

Deux autres sociétés ont obtenu lors de la réunion du gouvernement, leurs agréments au Code des investissements.

