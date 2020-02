A quand le retour du classique Dragons #Requins au Bénin

Un championnat sans classique Requins #Dragons, personne n’y aurait cru, à une certaine époque. Requins#Dragons ou Dragons#Requins, c’était, il y a deux décennies encore, le match de l’année, le plus attendu, dans une enceinte de 35.000 places, taillée sur mesure. Une partie du stade est colorée à l’orange-noir sous le tableau d’affichage surnommé "N’Djaména", espace occupé par les ultra des ouéménous qui scandent durant toute la rencontre "Pipipi Ouémé papanpa Ouémé ". Il y a du répondant dans la cathédrale du football béninois. Juste à côté de la tribune officielle, la tribune latérale est prise d’assaut par des supporters rouge et blanc acquis à la cause du plus grand club cotonois, les Requins. On peut entendre aisément "wassa awissi wassa" qui signifie ..........

Un peu plutôt, avant la messe footballistique dans le plus grand temple du ballon rond au Bénin, les supporters se taquinent, toujours dans la bonne humeur, tout en humour. Les chambreurs de chaque équipe annoncent le score en signe de provocation et de pression supplémentaire. Trente minutes avant le coup d’envoi, et ce jusqu’au coup de sifflet final, l’ambiance est toujours chaud bouillante. Le match est rejoué autour de quelques bouteilles de bière aux alentours du stade. Tout ça c’était la belle époque. Le classique a perdu de sa superbe au milieu des années 2000 surtout après le départ au Nigeria et en France des deux derniers plus grands talents de ces deux clubs mythiques. Muri Ogoubiyi avait rejoint Enyimba et Stéphane Sessegnon était allé à Creteil. Cahin-caha, sans ou avec saveur, avec de grands ou de petits joueurs, on aime le classique car c’est une partie de l’histoire de notre football. C’est une identité de notre championnat, c’est une marque de fabrique Made in Bénin. Seulement, depuis deux ans le football béninois de l’élite se fait sans les Awissi-wassa qui sont devenus comme le Shooting star d’Ibadan pendant ses heures de décadence. Qui l’eût cru ? Il y a 20, 30 ans, aucune des anciennes gloires n’aurait signé dans un championnat sans un classique Requins#Dragons.

Inimaginable, impensable pour tous ces Requins. Charles Ahouandjinou alias Tadjin, Expédit Dossou-Gbété, Dine Touré, Euloge Sacramento, Théodore Houngbo, Victor Abalo, André Hologbo, Edgard Johnson, Élie Combiéni, Imorou Soulaila, Johnson Fernando, Jean-Marie Zohoungbogbo, Bernard Hounouvi, Etim Oyobio, Alphonsius Akaon, Jacob Adio, Léon Bessan, Bob Matrocou et Stéphane Sessegnon. Mais voilà, une époque est passée, une autre est arrivée. Dans le championnat nouvelle formule, depuis deux ans, les Requins sont au fond du trou. Ils ont pris le chemin de la relégation. Cela fait leur deuxième saison au purgatoire. La première, les Requins ont nagé dans les eaux troubles de la ligue 2. En ce début de saison, le navire a failli couler avec le commandant ivoirien Ouattara. Aussitôt, le président du club, Roch Niéri a pris ses responsabilités. L’Ivoirien est viré et remplacé par l’ancien capitaine des écureuils Amadou Moudachirou. Depuis son arrivée, les résultats sont flatteurs. Tenez, 8 matches, 5 victoires et 3 nuls.

Les Awissi-wassa totalisent 27 points, ils sont 5èmes à 5 points du leader. La montée est toujours en ligne de mire. Il reste encore 17 journées de championnat. Face aux difficultés de ces deux dernières saisons, les anciens de la maison AWISSI WASSA,Charles Lala,Babalao ,Déguénon et autres ont intérêt à être plus que jamais unis.

La cause est commune,les Requins semblent être en fin de convalescence.Le rêve de voir la prochaine saison le classique Requins #Dragons pour un retour à la normale est encore possible. La résurrection des rouges et blancs est tellement attendue dans la Vitalor ligue 1 pour une vraie Vitalité de la Vitalor. Requins #Dragons on ne veut plus le vivre au stade charles de Gaulle de Porto-novo ou au stade de l’amitié Mathieu Kerekou en souvenir mais en Vrai. Fans des requins, anciens requins comme nouveaux unissez-vous dans le travail et l’abnégation pour un retour en ligue 1. wassa-wissi Awissi-wassa semble être contagieux. Reprenez tous en coeur. ça peut-être motivant pour une montée et surtout pour le spectacle Requins #Dragons ou Dragons #rRequins qui nous manque tant.

Hugues Zinsou Zounon

10 février 2020 par