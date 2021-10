9 présumés cybercriminels interpellés à Savalou

La police a procédé à l’arrestation de neuf cybercriminels à Savalou le mardi 12 octobre 2021.

L’opération ‘’coup de poing’’ déclenchée par la Police républicaine dans la commune de Savalou, département des Collines, a permis d’interpeller neuf (09) cybercriminels.

Il a été procédé à la fouille à corps et à la perquisition du domicile des mis en cause.

Quinze (15) téléphones portables dont dix (10) Androïd, trois (03) ordinateurs portatifs contenant des données compromettantes, un (01) modem Wifi, cinq (05) motocyclettes, des cartes SIM de réseaux nationaux et internationaux et beaucoup d’autres objets ont été saisis.

Les neuf présumés cybercriminels seront présentés à la justice.

M. M.

13 octobre 2021 par