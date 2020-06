74 milliards FCFA pour les entreprises et les personnes affectées

Grand soulagement pour les artisans, les entreprises et les ménages pauvres et extrêmes pauvres affectés par la pandémie du Coronavirus. Le gouvernement à travers un programme de soutien au secteur productif a décidé de soutenir les entreprises formelles, les artisans et petits métiers de l’informel, ainsi que les personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 juin 2020.

Evalué à 74,12 milliards de francs CFA, ce programme s’articule en trois points à savoir : un soutien d’un montant de 63,38 milliards de francs CFA au profit des entreprises ; un appui de 4,98 milliards de francs CFA destiné aux artisans et ceux exerçant de petits métiers ; et une subvention de portée générale qui s’applique à tous les citoyens sur les tarifs de l’électricité et de l’eau pour un montant de 5,76 milliards de francs CFA.

Selon le compte rendu du gouvernement, le soutien d’un montant de 63,38 milliards FCFA au profit des entreprises est destiné à la prise en charge selon le cas, de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de trois mois, au remboursement des crédits de la TVA, à l’exonération du paiement de la taxe sur véhicule à moteur pour ceux qui ne l’ont pas encore payée au titre de l’année 2020 ou à sa conversion en crédit d’impôt au titre de l’année 2021 pour ceux qui l’ont déjà payée, et à la prise en charge des loyers commerciaux sur trois mois au profit des agences de voyage déclarées.

Elle est également destinée à la prise en charge intégral des factures d’électricité pendant trois mois pour les hôtels et agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de francs CFA.

Ce point intègre également un fonds de bonification de 30 milliards FCFA au support d’une ligne de financement de 100 milliards FCFA à taux zéro au profit des acteurs économiques ciblés via les établissements bancaires et les systèmes financiers décentralisés (SFD).

Les crédits qui seront accordés via les établissements bancaires à zéro pour cent (0%) de taux d’intérêt seront remboursables sur une période de trois (93) ans maximum.

Quant aux crédits accordés par les SFD, ils seront remboursables sur une période d’un an maximum.

L’appui de 4,98 milliards FCFA destiné aux artisans et ceux exerçant de petits métiers prend en compte 55.000 personnes de ces catégories (activités telles que : coiffure, couture, soudure, menuiserie, petites vendeuses, etc.) qui se sont inscrites sur la plateforme digitale ouverte à cet effet, ainsi que dans les mairies et centres de promotion sociale.

A ces deux premières mesures, s’ajoute la subvention de portée générale, qui s’applique à tous les citoyens, sur les tarifs de l’électricité et de l’eau pour un montant de 5,76 milliards de FCFA. Une subvention particulière est également annoncée au profit des pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l’opération de leur identification qui est en cours.

10 juin 2020 par