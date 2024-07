La police républicaine a procédé à l’interpellation de 7 individus, à la saisie de 8 motos et de 118 sachets d’un mélange de graines et herbes desséchées dans un ghetto au quartier Kouhounou à Cotonou dans la nuit du 29 au 30 juin 2024.

Descente des agents de la police dans un ghetto au quartier Kouhounou à Cotonou. Dans ce ghetto, informe une source policière, des individus se livraient à la commercialisation et à la consommation de produits psychotropes.

L’opération de la police a permis d’interpeller 7 et de saisir 8 motos. La fouille minutieuse du ghetto a conduit à la découverte d’un colis contenant 118 sachets d’un mélange de graines et herbes desséchées. Le colis a été aussi saisi pour des analyses plus approfondies.

A.A.A

3 juillet 2024 par ,