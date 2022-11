63,6 milliards pour soutenir les réformes de la décentralisation

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël AKOTEGNON était face aux députés membres de la commission des finances mardi 15 novembre 2022. Il a défendu devant la représentation nationale, le budget exercice 2023 de son département ministériel.

Depuis lundi 14 novembre 2022, des membres du gouvernement et présidents d’institutions défilent au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Ils sacrifient à l’exercice annuel de présentation de budget.

Face aux députés membres de la commission des finances mardi 15 novembre 2022, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël AKOTEGNON a présenté le budget de son département ministériel. Il s’élève à 63.678.350.000 FCFA et s’équilibre en dépenses et en ressources. Le document exposé prend également en compte les nouvelles orientations de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation.

Evoquant les grandes lignes de son budget, Raphaël AKOTEGNON a fait observer une augmentation de 30,24%. Cette majoration selon le ministre, s’explique par une augmentation de 66,32% des crédits destinés aux dépenses ordinaires, et 16,44% des dépenses en capital.

La prise en charge des dépenses induites par la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, l’amélioration de la subvention de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et le renforcement du FADeC (Fonds d’Appui au Développement des Communes) investissement ressources intérieures et extérieures et d’autres paramètres sont entre autres les paramètres ayant conduit à la hausse du budget.

F. A. A.

