60 ans de fructueuse collaboration

Une réception a été organisée, vendredi dernier, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, à l’occasion de la célébration du 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cet événement qui coïncide avec la Journée de la Russie a réuni plusieurs personnalités dont une délégation du gouvernement, des députés à l’Assemblée nationale, des chefs de missions diplomatiques et consulaires, des représentants d’organismes internationaux, la communauté russe et autres invités.



’’Cette année, nous nous sommes réunis pour célébrer deux grandes fêtes : la Journée de la Russie et le 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Bénin, qui sont très proches une à autre - 4 juin et 12 juin.’’, a déclaré l’Ambassadeur de Russie près le Bénin.



’’(...) Le 12 juin 1990, le Parlement russe a adopté la Déclaration de la Souveraineté de l’Etat qui a marqué le début de la Russie moderne.’’, a souligné SEM. Igor Evdokimov.

Le peuple russe comprend plus d’une centaine de nationalités pratiquant différentes religions et vivant dans la paix depuis des siècles.

’’Un partenaire fiable...’’

A l’occasion de la célébration ce 4 juin, du 60è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le diplomate russe a souligné que son pays reste ’’un partenaire fiable et éprouvé’’ pour le Bénin depuis son indépendance le 1er août 1960.



De l’ex Union soviétique à la Russie d’aujourd’hui, l’élément clé des relations entre les deux pays est le dialogue politique régulier, a rappelé le diplomate russe.

L’ambassadeur a rappelé la participation du président Patrice Talon au premier sommet Russie-Afrique, tenu à Sotchi, en octobre 2019 et les consultations du chef de la diplomatie béninoise avec ses homologues russes.

La coopération entre les deux pays s’intensifie dans les domaines de l’économie, du commerce, des investissements, de l’éducation, des mines et de la santé.

Depuis l’indépendance du Bénin, 3000 étudiants ont été formés dans divers domaines grâce aux bourses d’études russes.



’’(...) On peut dire avec confiance que la coopération russo-béninoise continuera à se développer dans l’esprit d’égalité, de solidarité et d’amitié entre les peuples de nos pays.’’, a conclu SEM. Evdokimov.



Le Chef de la délégation gouvernementale a exprimé les vives et chaleureuses félicitations ainsi que les voeux sincères de santé, de bonheur, de paix et de prospérité que le président Patrice Talon adresse au peuple de la Fédération de Russie, à son gouvernement et à Son Excellence Vladimir Poutine.

Le Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a aussi exprimé ses félicitations et ses voeux à l’ambassadeur Evdokimov, à sa famille et à la communauté russe.

Il a rappelé la mission effectuée au Bénin en mai 2022 par l’ambassadeur itinérant Sergueï Makarov, au cours de laquelle il a visité le domaine de 1ha attribué par le Bénin pour abriter la chancellerie de la Russie et le résidence de l’ambassadeur à Cotonou.



Le représentant du chef de la diplomatie béninoise a salué l’excellente qualité des relations bilatérales à travers entre autres la signature à Moscou du mémorandum d’entente entre les chambres de commerce des deux pays, et les négociations en cours en vue de la suppression des droits de douane sur les produits tropicaux dont l’ananas. Il a aussi rappelé les bourses d’études octroyées chaque année par la Russie dans diverses spécialités.

Le Chef de la délégation a réitéré la disponibilité du Bénin pour participer aux prochaines consultations politiques et au deuxième Sommet Russie-Afrique.

Les relations diplomatiques entre le Bénin (ex Dahomey) et la Russie (ex URSS) ont été établies en 1962.

