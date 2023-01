5 cybercriminels présumés arrêtés et des objets saisis

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a procédé, lundi 30 janvier 2023, à l’interpellation de cinq individus à Djadjo, un quartier de la commune d’Abomey-Calavi. Plusieurs objets ont été saisis.

Seize (16) téléphones androïd de différentes marques ; quatre (04) téléphones à touches ; quatre (04) ordinateurs portatifs de différentes marques ; six (06) modem wifi ; neuf (09) cartes SIM (MTN et MOOV) ; seize (16) plaquettes vides de SIM (MTN et MOOV) ; huit (08) cartes bancaires, une (01) carte VISA Money et un (01) reçu de versement BOA en date du 13 janvier 2023 ont été saisis au quartier Djadjo, commune d’Abomey-Calavi.

L’opération a été menée, lundi 30 janvier 2023, par une équipe de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

Cinq individus ont été également arrêtés.

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, les prévenus seront présentés le jeudi prochain au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

31 janvier 2023