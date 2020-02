41 motos arrêtées à Lokossa

Les populations de Lokossa ont eu la surprise ce mardi de voir la présence inoppimée des éléments de la police républicaine sur les grandes artères de la ville. Cette opération dénommée ’’Zéro infraction au code de la route’’ a permis d’immobiliser 41 motos pour différentes infractions notamment le défaut de port de casque, le non respect des feux tricolores et du couloir de circulation, le chevauchement du terre-plein central.

Cette opération menée sans incident s’est déroulée entre 8h et 10h30.

Cokou Romain COKOU

25 février 2020 par