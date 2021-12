4 suspects arrêtés, 38 millions FCFA et des devises retrouvés

A la suite des perquisitions effectuées par la police dans l’affaire de 200 millions FCFA volés au domicile du chargé de protocole de l’ambassadrice de l’Egypte près le Bénin, quatre (04) suspects dont une femme ont arrêtés ; près de 38 millions FCFA ; des devises en dollars ; des meubles, une (01) moto et plusieurs autres objets nouvellement achetés ont été saisis. Le principal accusé, le sieur Guy Boton, est introuvable. Arrêté par la police pour la même affaire, le grogneur Ganhoutode Moïse Ekanyé sera présenté au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou.

Pour rappel, les faits se sont produits au domicile du chargé de protocole de l’ambassadrice de l’Egypte près le Bénin. Le collaborateur de la diplomate a fait venir un artisan pour la réparation de son véhicule. L’artisan y était venu avec un de ses apprentis laissé sur les lieux pour l’achat de la pièce du véhicule en panne. Mais au retour du collaborateur du diplomate et de l’artisan, l’apprenti était introuvable et le diplomate constate la disparition de 200 millions FCFA.

