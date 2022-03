4 stratégies SMART à adopter pour sortir gagnant du marché de la crypto

Certaines personnes pensent que la crypto-monnaie est un raccourci vers la richesse, mais ce n’est pas toujours aussi simple. Les plus grosses fortunes en Bitcoin sont ceux qui ont commencé à extraire et à acheter de la crypto-monnaie en 2013. C’était des années avant que des applications comme Coinbase, Gemini ou bitcoin prime tesla ne voient le jour et gagnent en popularité. Et il faut dire que la plupart des investisseurs dans la cryptomonnaies misent sur la confidentialité et utilise un pseudo. Celui-ci leur permet de garder l’anonymat et de protéger ses actifs de tout risque de piratage. D’autres n’hésitent pas non plus à adopter des stratégies smart pour tirer entièrement profit du marché des cryptomonnaies.

1. N’investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre

Vous ne devriez pas sacrifier votre qualité de vie juste pour acheter de la cryptographie, et si vous le faites, vous ne serez peut-être pas en mesure de prendre des décisions rationnelles concernant vos investissements.

2. Faites des placements, et oubliez-les !

Il s’agit d’une stratégie d’investissement traditionnelle appelée achats périodiques par sommes fixes, qui aide à gérer le risque. De plus, cela vous évitera les montagnes russes émotionnelles de vérifier le marché chaque jour - ce n’est jamais une bonne idée.

3. Sachez dans quoi vous investissez

Renseignez-vous sur l’utilité de chaque pièce à quoi les gens l’utilisent réellement - avant de plonger.Demandez-vous : ce projet peut-il changer la façon dont les gens interagissent avec la technologie à l’avenir ? Est-ce que je me vois l’utiliser à l’avenir ? Si la réponse est non, n’investissez pas dedans.

Par exemple, l’utilité du bitcoin est de stocker de la valeur, un peu comme l’or et l’argent. L’utilité d’Ethereum est d’exécuter des contrats intelligents qui offrent une protection contre la fraude à ses utilisateurs. Et il y a des pièces de monnaie qui sont toutes à la mode et sans utilité, mais qui peuvent offrir de grandes récompenses. Peu importe comment vous investissez, il est important de prendre des décisions éclairées sans vous perdre dans le battage médiatique.

Contrairement aux instruments financiers traditionnels comme les actions ou les obligations, le trading de bitcoins et d’autres crypto-monnaies attire une foule beaucoup plus jeune et connaissant le numérique. Ils partagent de nombreuses informations, connaissances et stratégies de trading sur des forums en ligne spécialisés. Vous y rencontrerez très certainement l’utilisation de plusieurs acronymes omniprésents dans le monde de la crypto.

En utilisant ces abréviations courtes et accrocheuses, les traders de crypto-monnaie se souviennent facilement des règles de trading les plus importantes qui, espérons-le, les aident à éviter des erreurs coûteuses. Mais les investisseurs non-crypto peuvent également les apprendre et les utiliser.

4. Surmonter l’instinct grégaire

Faire des progrès productifs dans les actifs cryptographiques nécessite de surmonter l’instinct grégaire. L’incapacité de le faire est la principale raison pour laquelle la plupart des investisseurs échouent et quittent le marché, passant ainsi à côté d’un retour sur investissement incroyable.

Au milieu du FOMO et de la volatilité, certaines échanges ou plates-formesfournissent des ressources suffisantes sur lesquelles s’appuyer pour investir. Et cela aide à battre l’instinct de troupeau. C’est la tendance des gens à se comporter ou à agir de la même manière que les autres personnes du groupe ou du marché, également connue sous le nom de mentalité de foule. Les facteurs de peur et de cupidité sur le marché provoquent souvent une mentalité de troupeau, les deux émotions qui se disputent constamment la domination du marché. La peur provoque la panique, ce qui augmente l’offre, tandis que la cupidité provoque l’exubérance, ce qui augmente la demande du marché.

22 mars 2022 par