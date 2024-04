4 policiers et l’auteur de la vidéo déposés en prison

Quatre (4) policiers et l’auteur de la vidéo dans l’affaire de bavure policière à Natitingou ont été déposés en prison ce lundi 15 avril 2024 après une audience.

Détention provisoire pour 4 fonctionnaires de police et celui qui a filmé la bavure policière à Natitingou. La victime de la bavure policière a été libérée avec son ami. Les policiers sont poursuivis pour abus d’autorité, coups et blessures volontaires. Quant à la victime, elle est accusée de violences à agents dans l’exercice de ses fonctions. Ils seront jugés le 15 mai 2024.

Des tensions vives entre policiers et populations ont été enregistrées ce lundi au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou. L’accès à la salle d’audience a été interdit à la population. Il y a eu des affrontements entre policiers et population. Les manifestants ont exigé la libération des civils interpellés et la condamnation des agents. Des policiers ont été visés par des jets de pierres. Ils ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Selon les informations, cinq (5) manifestants ont été interpellés. Ils seront présentés au procureur ce mardi 16 avril 2024.

La bavure policière a eu lieu vendredi 12 avril 2024, à Natitingou lors d’une opération de répression aux infractions du Code de la route. Une vidéo publiée sur la toile, montre des policiers en train de maîtriser un civil au pied d’une moto de marque Bajaj. Les hommes en uniforme ont asséné de violents coups à la victime.

