39,6 Milliards FCFA pour les actions phares au profit des communes

Raphaël Akotègnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a présenté, mardi 16 novembre 2021, les grandes lignes budgétaires de son département ministériel au titre de l’année 2022 ainsi que les actions phares à mener au profit des communes.

Le budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de l’année 2022, sera de l’ordre de 39,6 milliards FCFA.

Ce budget servira à financer des actions relatives à la mise en œuvre de la réforme sur la décentralisation. « Nous voulons faire de nos communes, des espaces de vie agréables à nos populations et dans ce cadre, il faut impulser à la base la bonne gouvernance et il faut que tous les exploits qu’on note actuellement au sommet de l’Etat soient répercutés à la base par la mise à disposition des communes d’un personnel de qualité payé de manière adéquate pour que les gens s’adonnent avec fierté, avec assiduité et avec efficacité à leurs tâches », a indiqué Raphaël Akotègnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, mardi 16 novembre 2021, lors de son passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le projet de budget, souligne Raphaël Akotègnon, sera consacré à trois programmes stratégiques. Il s’agit de : Pilotage et soutien aux services, pour une prévision de 3.658.121.462 francs CFA, de la Gouvernance et développement à la base pour 33.291.285.293 francs CFA et de l’Appui à la déconcentration pour 2.650.087.915 francs CFA.

M. M.

