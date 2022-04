35 joueurs retenus aux préparatifs à la CAN U20/UFOA B

Dans le cadre du tournoi qualificatif de la CAN Junior 2023 de l’Union des Fédérations Ouest-africaine (UFOA B) prévu du 07 au 20 mai 2022 à Niamey (Niger), Mathias Déguénon, l’entraîneur de l’équipe U20 du Bénin a convoqué des joueurs. Au total, trente-cinq (35) joueurs évoluant dans le championnat national ont été présélectionnés pour la préparation.

Le stage de préparation démarre, ce vendredi 15 avril 2022, pour trente-cinq (35) joueurs évoluant au Bénin et qui ont été retenus dans le cadre du tournoi qualificatif de la CAN Junior 2023 de l’Union des Fédérations Ouest-africaine (UFOA B). A l’issue du stage, Mathias Déguénon, l’entraîneur de l’équipe U20 du Bénin rendra publique la liste définitive des joueurs.

Liste des joueurs présélectionnés

Gardiens

NOUATIN Aime (JSP)

KARIM Rahman Aziz (Dadjè FC)

BOUKARI Hakimi (Sitatunga)

Défenseurs

OUAROU Tamimou (ASPAC)

SANKAMAO Rabiou (ASPAC)

GOUAKINNOU Samson (Dynamo d’Abomey)

ALOYA Cyrille (Dragons)

MALICK Kader Barka (Tonnerre)

MEATCHI Samadou (Éternel)

GOUMBI Abdou Bio (USS Kraké)

MOUNI Abdul Rachid (Ayema)

GBADAMASSI Fadel (Réal Sport)

WINSAVI Phillipe (Requins)

ADAM Amdal (Sitatunga)

TODJINOU Valère (USS Kraké)

Milieux

ALOKO Rodolpho (Dynamo d’Abomey)

MABOUMOU Alassane (Coton FC)

TOUKOUROU ABDOULAZIZ Zoulkaneri (Coton FC)

MONLADE Femy (Takunnin)

AVOUBACAR Abdul (ASVO)

ADAM Mouzil (Djeffa FC)

HOUNSA Michaël (Ayema) DOKOU

Abdel (Éternel) KINDE Thobias (AS LAGARDE)

Attaquants

HOUKPE Soumaila (AS Cotonou)

EDOU Farid (Dadjè FC)

SEIDOU Zoulkaneri (Loto-Popo FC)

ALITONOU Rivaldo (Coton FC)

BESSANH Euphreme Aurélio (Sitatunga)

TESSILIMI Olatoundji (Ayema)

YARARISSOUNOU Orou Malick (Dragons FC)

BAWA Samidou (Éternel)

ATTIGOU DJERIWO Abdine (AS-JFA)

IBRAHIM Djalilou (USS Kraké)

DOSSOU Ricardo (Étalons FC)

