33,8 millions FCFA de faux frais restitués

39 605 500 FCFA de faux frais sur constitution de dossiers de candidatures à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) ont été perçus dans le département de l’Atlantique. Le montant du trop-perçu a été découvert par une mission de contrôle du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) dépêchée dans neuf (09) circonscriptions scolaires.

Seize (16) directeurs et directrices d’écoles primaires ont été épinglés pour avoir perçu illégalement des frais auprès des parents d’élèves pour la constitution des dossiers à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP). Quatre parmi les mis en cause ont été traduits en Conseil de discipline et ont écopé d’un « avertissement écrit ». La sanction des douze directeurs restants n’est pas encore tombée. Le montant du trop-perçu est évalué à 39 605 500 FCFA, selon une mission de contrôle du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) dépêchée dans neuf (09) circonscriptions scolaires. 33 836 500 FCFA des sous illégalement perçus ont été restitués aux parents d’élèves. Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou avait mis en garde les directeurs qui fixent de façon « fantaisiste et selon leurs caprices, les frais de constitution des dossiers de candidature au Certificat d’études primaires (Cep), allant de trois mille (3000) jusqu’à concurrence de dix mille (10 000) FCfa ». Selon le ministre, les frais réglementaires pour constitution de dossiers de candidatures à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) sont fixés à 1 500 FCFA.

M. M.

11 janvier 2022 par