30 nouvelles bourses de Master et DES en anesthésie-réanimation

Le gouvernement du Bénin a décidé en Conseil des ministres, mercredi 16 novembre 2022, d’octroyer 30 nouvelles bourses à raison de 20 pour la formation de Master en anesthésie-réanimation et 10 en DES dans la même discipline.

A la suite de l’inscription de la première cohorte de 30 boursiers dans les écoles où ils ont achevé avec succès leur première année de formation, le gouvernement vient d’attribuer de nouvelles bourses.

« Le Conseil a marqué son accord pour l’octroi de 30 nouvelles bourses à raison de 20 pour la formation de Master en anesthésie-réanimation et 10 en DES dans la même discipline », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022.

En juin 2020, le gouvernement avait attribué 30 bourses aux jeunes médecins et infirmiers diplômés d’Etat ou Sage-femmes non agents de l’Etat, pour leur formation respectivement en Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) à la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) et en Master option anesthésie réanimation à l’Institut National Médico-Social (INMeS) de Cotonou. Selon le compte-rendu fait en Conseil des ministres « tous les boursiers ont été sélectionnés et inscrits dans ces écoles où ils ont achevé avec succès la première année de formation ».

C’est la raison pour laquelle le gouvernement a autorisé l’attribution de nouvelles bourses. Ces bourses visent à suppléer les besoins en ressources humaines du secteur de la santé. L’état des lieux fait en 2018 a révélé un déficit et une répartition non équilibrée du personnel de santé dans les formations sanitaires sur l’ensemble du territoire national, a renseigné le Conseil des ministres.

