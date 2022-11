3 axes de coopération entre les armées béninoises et nigériennes

Le chef d’État-major général de l’armée nigérienne, général Salifou Modi était au Bénin du 10 au 12 novembre 2022. En compagnie du chef des opérations, le colonel Issa Gabriel Roger, les deux responsables de l’armée nigérienne ont échangé avec le chef d’Etat-major général de l’armée béninoise général Fructueux Gbaguidi sur la menace sécuritaire au large du fleuve Niger, des eaux qui séparent le Bénin et le Niger.

Au terme d’une visite de 48 heures du chef d’État-major général de l’armée nigérienne, général Salifou Modi au Bénin, l’armée nigérienne et béninoise vont collaborer sur trois axes : la formation des personnels au combats en zones boisées, partage d’information et intensification des opérations conjointes dans la zone du fleuve Niger longeant le Bénin et le Niger.

La zone du fleuve Niger que les deux pays ont en commun est en proie à des incursions de groupes armés. Les deux armées vont donc collaborer face à la menace sécuritaire.

Lors de son séjour les 10, 11 et 12 novembre 2022 au Bénin, le chef d’État-major général de l’armée nigérienne, général Salifou Modi a échangé avec le chef d’Etat-major général de l’armée béninoise général Fructueux Gbaguidi. C’est en compagnie du chef des opérations de l’armée nigérienne, le colonel Issa Gabriel Roger.

