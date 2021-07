29 joueurs U-23 sélectionnés pour un stage

Dans le cadre d’un stage de dix jours qui démarre jeudi 22 juillet 2021, une liste de vingt-neuf (29) joueurs a été rendue publique par l’entraîneur national des moins de 23 ans (U-23).

Le sélectionneur des U-23 a présélectionné vingt huit joueurs locaux dont un évoluant à l’extérieur pour un stage d’une dizaine de jours qui débute le 22 juillet prochain. L’objectif de Bruno Goudjo est de préparer les joueurs pour renforcer l’équipe nationale senior au besoin dans le cadre des compétitions continentales.

LES JOUEURS PRÉSÉLECTIONNÉS

1- Sheyi Damilola (Ayema)

2- Abiola Katchon (Dragons)

3- Shabane Sanni (Asvo)

4- Sadath Salifou (Panthères)

5- Pascal Tchoki (Damissa)

6- Ronaldo Alofa (As Cotonou)

7- Charlemagne Azongnitode (Asvo)

8- Bacharou Assolohan (Eternel)

9- Tamimou Ouorou (Aspac)

10- Ibrahim Ogoulola (Uss Kraké)

11- Malick Tongui (Béké)

12- Moubarak Gounou (Buffles)

13- Patrick Sedjame (Esae)

14- Antoine Foligan (Eternel)

15- Romaric Amoussou (Requins)

16- Alfred Linkpon (Asvo)

17- Dymercel Gbedolode (Jso)

18- Loth Wanvou (As Cotonou)

19- Farid Edou (Dadjè)

20- Harold Avodagbe (Requins)

21- Junior Olaitan (Ayema)

22- Nassirou Adamou (As Cotonou)

23- Bio Chabi Odo ( Uss Kraké)

24- Henry Uche (Espoir de Savalou)

25- David Tchetchao (Dragons)

26- Najim Yemi (Ayema)

27- Faissal Bashir (Esae)

28- Samson Akiyoola (Caracas Venezuela)

29- Orphée Assoumarou (Requis)

M. M.

20 juillet 2021 par ,