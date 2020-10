28 entreprises sélectionnées pour leur engagement dans l’atteinte des ODD

Sur les 237 nominations reçues via l’Appel à Nomination lancé le 26 Mai, le PNUD et ses partenaires EPFL, Orange et SAP, ont présélectionné un groupe de 28 entreprises venant de 16 pays. Elles travaillent toutes à transformer l’accès à la santé, l’énergie et la gestion des déchets dans les pays en développement.

Le PNUD, l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Orange et SAP ont sélectionné les entreprises les plus innovantes parmi les Midcaps qui transforment l’accès à la santé, l’énergie et la gestion des déchets dans les pays en développement.

Pour la seconde édition consécutive, le Growth Stage Impact Ventures (GSIV) for Sustainable Development Goals (SDGs) vise à identifier et promouvoir des entrepreneurs dans les pays en développement ayant le potentiel de générer à la fois un impact social et environnemental important et des profits conséquents .

L’Appel à Nominations était dédié uniquement à des entreprises qui ont bouclé leur premier round de financement et qui délivrent des produits et services contribuant à réduire les inégalités (notamment celles de genre) en fournissant aux plus pauvres des solutions d’accès à la santé de qualité, l’énergie propre et abordable et de réduction et recyclage des déchets. Seules les entreprises nominées par des tiers (accélérateurs, fonds d’impact, family offices, organisations internationales, etc.) et ayant leur siège, leurs employés et leurs services dans les pays en développement ont été considérées.

Voici les 28 entreprises retenues à ce stade :

Energie

OneWattSolar - GosolarAfrica (Nigeria), Iluméxico (Mexique), Kingo (Guatemala), BrightGreen Renewable Energy (Kenya), Litro de Luz (Colombie), Freyr Energy Services Private Limited (Inde), Easy Solar (Sierra Leone), Powerstove (Nigeria), SunBox Co. (Palestine).

Gestion des déchets

GARV toilets (Inde), Saahas Waste Management (Inde), Coliba (Côte D’Ivoire), Banyan Nation (Inde), Sinba (Peru), Bancalimentos (Colombie), Saathi (Inde), Genrobotics (Inde), Chengdu aobag Environment Protection Technology Co. (Chine), ColdHubs (Nigeria).

Santé

Livox (Brazil), mPharma (Ghana), Unima (Mexique), Bempu Health (Inde), Vula Mobile (Afrique du Sud), Mamotest (Argentine), Bive (Colombie), Blooders.org (Mexique), Kea Medicals (Benin).

Plus d’informations sur les entreprises ici (en anglais).

Les entrepreneurs seront analysés par un comité d’experts techniques comprenant des académiques, investisseurs et représentants des nations unies, qui choisiront les 12 finalistes (annoncés en Janvier). Les 12 entreprises seront invitées au Sommet SDG Finance Geneva Summit, prévu pour Mai 2021, où elles auront l’occasion de présenter leur produits à des partenaires potentiels, notamment des investisseurs, de grandes entreprises et des organisations internationales.

Pour l’édition 2020, 148 nominateurs ont soumis à l’étude 237 entreprises de 65 pays en développement, soit une forte augmentation en termes de nominations et de nominateurs par rapport à 2019, démontrant que le concept a gagné la confiance des investisseurs et des acteurs du développement. 58% des entreprises nominées génère au moins un demi-million de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’analyse complète ici (en anglais).

Sur les 28 entreprises présélectionnées, 50% sont dirigées par des femmes et 75% emploient entre 11 et 100 salariés (18% en ont plus de 100). Deux des candidats proviennent de pays les moins avancés.

La sélection GSIV a lieu dans le cadre du SDG Finance Geneva Summit. L’objectif plus large du sommet est de promouvoir les investissements alignés sur les ODD, en présentant des entreprises qui développent à l’échelle un impact social et environnemental tout en représentant un investissement attrayant. En réunissant l’écosystème unique des professionnels du développement, des investisseurs, des institutions de financement du développement, des universités et des entrepreneurs, le PNUD vise à catalyser un transfert de capitaux de la finance traditionnelle vers l’investissement d’impact en mettant l’accent sur la réalisation des ODD.

