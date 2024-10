25 communes bénéficient du Fonds vert sur le climat

A travers le projet Facilité pour le financement local de l’adaptation aux changements climatiques (SAP032 LoCAL), 25 communes du Bénin bénéficient du financement du Fonds vert sur le climat.

Le projet Facilité pour le financement local de l’adaptation aux changements climatiques dans sa phase active au Bénin. Le ministre des infrastructures et des transports, en charge du cadre et du développement durable a procédé à son lancement officiel la semaine écoulée. D’un montant total de 5,761 milliards de francs CFA, il est financé à hauteur de 5,473 milliards de francs CFA par le Fonds vert pour le climat, et 288,79 millions de francs CFA par le Fonds national pour l’environnement et le climat (FNEC).

Le SAP032 LoCAL est un projet qui vise plusieurs objectifs. Il s’agit de renforcer la gouvernance climatique au niveau local ; d’intégrer des réponses d’adaptation appropriées dans les processus de planification du développement local ; d’améliorer l’accès au financement climatique pour les autorités locales ; et d’augmenter les investissements dans les secteurs clés sensibles au climat, tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, l’eau, et les écosystèmes. C’est un programme qui couvre les communes de Banikoara, Gogounou, Kandi, Karimama, Malanville, Ségbana dans l’Alibori ; Boukoumbé, Cobly, Kérou, Kouandé, Matéri, Natitingou, Péhunco, Tanguiéta et Toucountouna dans l’Atacora ; Bassila, Copargo, Djougou et Ouaké dans la Donga ; et les communes d’Athiémé, de Bopa, de Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, et Lokossa dans le Mono.

Ces 25 communes bénéficieront de 108 mesures d’adaptation sur une période de six ans, impactant environ 2,68 millions de personnes.

F. A. A.

14 octobre 2024 par ,