25,4 milliards FCFA au Ministère des affaires sociales

La Ministre des affaires sociales et de la microfinance a présenté, vendredi 24 novembre 2023, le budget de son département ministériel à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le budget alloué au Ministère des affaires sociales et de la microfinance au titre de l’année 2024 s’élève 25.456.173.000 francs CFA contre 29.122.744.000 francs CFA en 2023 soit une baisse de 12,59%. Une baisse qui s’explique par la clôture des activités du projet SWEDD prévue pour 2024. Selon la ministre Véronique Tognifodé, cette baisse ne devrait pas impacter la poursuite des actions engagées dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance.

Les fonds alloués sont répartis ainsi qui suit : 2.662.247.447 FCFA en dépenses du personnel ; 5.714.720.000 FCFA en dépenses ordinaires hors salaires et 17.079.205.000 FCFA pour les dépenses en capital.

Selon la ministre des affaires sociales et de la microfinance, ces fonds permettront, entre autres, à la poursuite des actions engagées depuis 2023 ; l’intensification de l’assurance maladie obligatoire aux couches vulnérables (pauvres extrêmes et non extrêmes) ; le transfert monétaire à 75 000 ménages pauvres extrêmes dans 33 communes à travers le programme de filets de protection sociale productifs au Bénin “GBESSOKE’’ ; la rénovation des centres de formation spécialisés des personnes handicapées, l’actualisation de divers documents de politiques (PNPG, PNPE, PNPIPH et PNVA) et élaboration de leurs plans d’action ; la transformation des Centres de promotion sociale en GUPS et le lancement officiel des travaux de construction et d’équipement des infrastructures adéquates ; le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de protection de l’enfant en vue d’une meilleure prise en charge des diligences qui leur incombent dans les procédures ; le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire des adoptions, le démarrage du projet de finance inclusive et innovante ; etc.

M. M.

27 novembre 2023 par