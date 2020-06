De nouveaux sujets positifs au coronavirus au Bénin. Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 a augmenté ces derniers jours. Selon le bilan fait à la date du 31 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 243 cas confirmés avec 93 personnes sous traitement, 147 guéries et 03 décès.

A compter de mardi 2 juin 2020, le gouvernement autorise la réouverture des lieux de culte et des bars. Les gérants des bars et les responsables religieux doivent veiller au respect des gestes barrières.

A.A.A

2 juin 2020 par