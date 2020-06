206.131 candidats prendront part à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session de juillet 2020. C’est ce qu’a notifié le directeur des examens et concours lors de la deuxième session ordinaire de la commission administrative paritaire du Ministère des enseignements maternel et primaire, tenue la semaine passée à Abomey.

Le taux de candidats au CEP session juillet 2020 est en baisse par rapport à celle de juin 2019. Selon le point fait par le directeur des examens et concours 206.131 candidats dont 96.614 filles sont inscrits pour l’examen du CEP 2020 contre 219.241 candidats dont 102.746 filles en 2019. L’âge des candidats est compris entre 9 et 68 ans.

Au terme du tirage au sort qui a eu lieu vendredi 5 juin, l’épreuve de dessin a été retenue en éducation artistique.

Pour le compte des épreuves de l’éducation physique et sportive, il s’agit de la course de vitesse et le lancer de balles.

En raison de la pandémie du coronavirus, des dispositions sanitaires seront prises afin de protéger les candidats.

