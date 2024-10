2 personnalités remplacées au Conseil d’Administration

Deux personnalités ont été nommées en remplacement d’autres au Conseil d’Administration (CA) de la Société Béninoise des Infrastructures Numériques.

Par décret en date du 02 octobre 2024, il a été procédé à la nomination au Conseil d’Administration (CA) de la Société Béninoise des Infrastructures Numériques de :

monsieur Hontongnon Paulin HAZOUME, représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) et de madame Bineta Dior BEYE NDIAYE, représentante du Gestionnaire délégué de la Société Béninoise des Infrastructures Numériques.

Les deux personnalités ainsi nommées remplacent respectivement : Létondé Francisco Brice HOUETON et Fatoumata SARR DIENG.

Les nouveaux membres du CA de la SBIN S.A poursuivent le mandat en cours, à compter de la date de leur installation, selon l’article 2 du décret n°2024-1125 du 02 octobre 2024 et co-signé par le président de la République Patrice Talon ; le ministre du numérique et de la Digitalisation Aurelie Adam Soulé Zoumarou et le ministre d’État, ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni.

La Société béninoise des infrastructures numériques (SBIN) est une entreprise publique du Bénin chargée dans un premier temps de la gestion des infrastructures numériques du pays et de la vente en gros de donnée. C’est le troisième réseau de communications électroniques au Bénin après MTN et MOOV opérant sous le nom CELTIIS.

M. M.

26 octobre 2024 par ,