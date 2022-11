2 femmes et 1 homme condamnés pour association de malfaiteurs

Reconnus coupables de vol aggravé et association de malfaiteurs, deux femmes et un homme ont été condamnés à 10 et à 6 ans de prison ce mardi 29 novembre 2022 à la seconde session criminelle du Tribunal d’Abomey-Calavi.

Un homme et une femme ont écopé chacun 10 ans de prison ferme et une deuxième femme de 6 ans de prison pour « vol aggravé et association de malfaiteurs » ce mardi 29 novembre 2022 à la seconde session criminelle du Tribunal d’Abomey-Calavi.

Les trois prévenus ont été interpellés en 2019 par la police à la suite d’une série de trois cambriolages de boutiques où diverses boissons ont été emportées. Le premier cambriolage a eu lieu à Agla Hlazounto le 1er décembre 2019, le deuxième à Aïtchédji le 5 décembre 2019 et le troisième le 11 décembre 2019 à Tankpè dans la commune d’Abomey-Calavi.

Un membre du réseau a été abattu par la police et trois se sont enfuis.

A la barre ce mardi 29 novembre, les trois prévenus n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge mais ont demandé la clémence du tribunal.

La défense des accusés a plaidé la relaxe au bénéfice du doute ou une requalification des faits d’association de malfaiteurs en recel d’objet volé.

Pour le ministère public, les prévenus ont reconnu les faits lors des enquêtes préliminaires. Il a été requis alors 10 ans de prison contre chacun des trois accusés.

Le tribunal a condamné l’homme et une des femmes à 10 ans de prison ferme et la deuxième femme à 6 ans de prison.

