1xBet parle de l’intrigue du principal tournoi de football du continent

Lieu de la compétition

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire, avec Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro comme villes hôtes. La 34ᵉ édition du tournoi devait se dérouler en Guinée, mais la situation politique sur le continent a changé et le pays d’Afrique de l’Ouest accueillera la CAN en 2025.

24 équipes - un rêve

Suite aux résultats des qualifications, 24 équipes nationales ont été sélectionnées pour le tournoi, réparties en six groupes de quatre équipes chacun :

Groupe A : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau.

Groupe B : Égypte, Cap-Vert, Ghana, Mozambique.

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie.

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola.

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie.

Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie.

La Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau joueront le match d’ouverture au Stade Olympique Alassane-Ouattara.

Identité

Le nouveau logo du tournoi représente la silhouette d’un éléphant aux défenses géantes. Selon la Confédération africaine de football, la nouvelle image doit symboliser l’amitié de tous les peuples du continent, liés par une histoire et des valeurs communes. N’oublions pas que la Coupe d’Afrique des Nations 2023 se déroulera dans un pays dont le nom même est inextricablement lié à l’animal le plus fort du monde, et que cette symbolique est inscrite dans l’emblème.

Accessibilité

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, les billets pour le tournoi pourront être achetés en ligne. Les organisateurs espèrent que ce nouveau service attirera des supporters de toute l’Afrique et des visiteurs d’autres continents.

Le prix des billets varie de 8 à 24 dollars. Chaque supporter aura la possibilité d’acheter six billets à la fois pour assister à un match de football avec sa famille ou ses amis.

Histoire

L'équipe la plus titrée du tournoi est l'Égypte. Les "Pharaons" ont remporté sept titres et ont gagné la CAN trois fois d'affilée entre 2006 et 2010. Le Cameroun a remporté cinq trophées, tandis que le Ghana est troisième avec quatre victoires. Le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts est détenu par la légende du football camerounais et mondial, Samuel Eto'o.

Si tu paries sur le sport, tu te demandes probablement quelles sont les équipes considérées comme les principales favorites. Les bookmakers estiment que l’Égypte, le Maroc, l’Algérie, le Sénégal et le Nigeria ont les meilleures chances de gagner, tandis que la Côte d’Ivoire est nommée la principale favorite.

