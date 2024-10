17 Guépards ont démarré les préparatifs à Abidjan

La trêve internationale a effectivement démarré ce lundi 07 octobre 2024 pour les Guépards du Bénin. Sur 25 joueurs convoqués pour défier le Rwanda en aller et retour, ils étaient 17 qui ont répondu présents ce jour d’après ce que rapporte Roméo Aklozo sur sa page Facebook.

Sous la direction du sélectionneur Gernot Rohr, les Guépards ont démarré leur stage avec une première séance de fitness à l’hôtel ce lundi. Une séance suivie d’un entraînement l’après-midi sur le terrain du lycée classique de Cocody. Ils étaient 17 joueurs qui étaient présents à cette première séance d’entraînement. Il s’agit notamment de : Marcel Dandjinou, Mariano Tchinonvi, Mohamed Tijani, Cédric Hountondji, Rachid Moumini, Jodel Dossou, Dodo Dokou, Tamimou Ouorou, Steve Mounié, Rabiou Sankamao, Samadou Attidjikou, Romaric Amoussou, Rodrigue Fassinou, Yohan Roche, Ghislain Ahoudo, Mariano Ahouangbo et Imourane Hassane.

Le groupe devrait être au complet au plus tard dans la soirée de ce mardi 08 octobre. Pour rappel, le Bénin joue le Rwanda durant cette trêve internationale dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.

