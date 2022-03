15 ans de prison pour meurtre d’un tailleur

Pour avoir poignardé à mort son tailleur, un homme a été condamné, ce lundi 14 mars 2022, à 15 ans de prison par le tribunal d’Abomey-Calavi.

15 ans de prison pour un client ayant tué son tailleur à la suite d’un dispute.

Les faits remontent à 2017. Le client commande une tenue à son tailleur sans lui remettre l’argent. Une fois le travail fait et livré, le client lui envoie 1000 FCFA. Le tailleur se rend chez son client pour réclamer le reste de ses sous. Ne l’ayant pas trouvé à la maison, le tailleur laisse un message à sa femme. Informé du passage de son tailleur, l’accusé se rend à l’atelier. Une bagarre éclate entre les deux sur les lieux. Le client prend une paire de ciseaux et poignarde le tailleur. Transporté à l’hôpital, il succombe à ses blessures.

En prison depuis septembre 2017, l’inculpé doit encore passer plus de 10 ans en détention.

Akpédjé Ayosso

