14 personnes déposées en prison

Présentées mercredi 6 octobre 2021 au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) dans l’affaire 2,5 tonnes de cocaïne saisie au Bénin, 14 personnes ont été déposées en prison.

L’ Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et Précurseurs (OCERTID) a saisi 2575, 35 kilogrammes de cocaïne dans un magasin sis à Ekpe PK10. Selon le communiqué du Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme Mario Mètonou en date du 30 septembre 2021, les investigations permettront de situer les responsabilités de toutes les personnes interpellées et de leurs éventuels coauteurs ou complices.

