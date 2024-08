Le Programme Spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE) recrute à 139 postes pour le compte de plusieurs entreprises. Les jeunes diplômés détenteurs de Bacs professionnels (BTS, DUT, Licence Professionnelle, Master, Ingénieur) peuvent postuler au recrutement. Les salaires nets pour les profils varient de 100.000 à 250.000 FCFA.

Les jeunes diplômés peuvent consulter ou postuler dans le cadre des 139 postes ouverts au PSIE en cliquant : https://cutt.ly/FVZDlF8

Les postulants non inscrits sur la plateforme du PSIE doivent d’abord le faire avant de soumettre leur candidature. Il faut s’inscrire sur https://cutt.ly/0VZDT77

Le Programme Spécial d’Insertion des jeunes dans l’Emploi (PSIE) est une initiative présidentielle qui consiste « ...à recruter, chaque année, à la charge de l’État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques, sur une période de deux ans, avec l’espoir qu’ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l’issue de la période d’insertion, ou alors qu’ils sauront voler de leurs propres ailes dans l’auto emploi… ».

Cette initiative volontariste du Président Patrice Talon vise à : améliorer l’employabilité des bénéficiaires du Programme en vue de leur insertion professionnelle durable dans les nouveaux postes d’emploi créés grâce aux actions d’immersion et d’encadrement ; soutenir financièrement les entreprises, par la prise en charge des salaires des titulaires des nouveaux emplois créés dans le cadre du programme.

L’Etat soutient à travers le PSIE la rémunération des postes d’emploi dans les entreprises en vue de satisfaire d’une part, le besoin quantitatif et qualitatif en ressources humaines des entreprises en marche vers la croissance et le développement ; d’autre part, le besoin d’apprentissage et / ou de révélation des potentialités des jeunes diplômés au sein des entreprises.

Le coût global du PSIE est estimé à 40 milliards de francs CFA pour les 5 années. Il est entièrement financé sur le budget national.

20 août 2024 par