13 pays au 17ème Tour cycliste international du Bénin

Du 02 au 08 mai 2022, le Bénin accueille le 17ème Tour cycliste international. 12 pays dont 04 européens ont déjà confirmé leur participation à cette compétition qu’organise la Fédération béninoise de cyclisme.

08 pays africains et 04 pays d’Europe participent au 17ème Tour cycliste international du Bénin. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Maroc, du Nigeria et du Togo. A ces pays africains s’ajoute le Bénin, pays hôte avec deux équipes. Pour la première fois de l’histoire, ce tour accueille quatre pays européens à savoir, l’Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas.

Cet engouement des pays au Tour cycliste international du Bénin dénote du fait que le cyclisme béninois est passé désormais à la Classe M.E 2.2 au niveau de l’Union Cycliste Internationale (UCI) (M.E=Men Elite). Il s’agit d’un tremplin qui permet aux joueurs, de gagner de points pour leur classement mondial.

F. A. A.

24 mars 2022