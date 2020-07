11634 candidats composent dans le Mono

Le préfet du département du Mono, Komlan Sèna Sedzro Zinsou, à la tête d’une délégation composée du directeur départemental des enseignements maternel et primaire, Bossou Lambert Mawoussi, du maire de la Commune d’Athiemé, Saturnin Dansou, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) session de juillet 2020, au Complexe scolaire d’Athiemé-centre dans la matinée de ce lundi 06 juillet 2020.

Selon le préfet du Mono, le choix porté sur Athiemé se justifie du fait que c’est une commune difficile d’accès en saison pluvieuse. A en croire Komlan Sèna Sedzro Zinsou, ce choix a été fait pour « anticiper sur d’éventuelles difficultés››. Il a ensuite dopé le moral des candidats et surveillants de salles afin que tout se passe dans la paix et dans la quiétude.

Le directeur départemental des enseignements maternelle et primaire, Bossou Lambert Mowoussi s’est réjoui pour sa part, de la sérénité dans laquelle se déroule l’examen malgré cette pandémie de la covid-19. Il a exhorté les candidats de mettre chaque fois leurs cache-nez aussi bien dans le centre de composition qu’ailleurs dans la ville.

Le maire de la commune d’Athiémé, Saturnin Dansou a remercié les acteurs impliqués dans l’organisation de cet examen pour le choix porté sur sa commune.

Au total, 11634 candidats répartis dans 50 centres composent dans le département du Mono dans le strict respect des gestes barrières de la Covid-19.

F. A. A.

6 juillet 2020 par