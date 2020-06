11 cas graves hospitalisés sur le site d’Allada

Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a fait ce jeudi 18 juin 2020 le point de la situation relative à la pandémie du Covid-19 au Bénin. Il a répondu aux remueurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état du débordement sur le site de prise en charge de l’hôpital d’Allada qui compte actuellement 11 cas graves.

« L’hôpital d’Allada n’est en aucun cas débordé. Nous avons 11 cas graves qui sont hospitalisés dans l’hôpital actuellement », a déclaré le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin. A l’en croire, l’hôpital d’Allada dispose à peu près « d’une vingtaine de lits destinée à la réanimation, équipée de respirateurs et tout l’équipement qui a été acquis en son temps par le gouvernement ». Et en dehors de ça poursuit-il, l’hôpital dispose d’une capacité de plus de 100 lits.

« Vous allez vous demander pourquoi 300 et quelques cas en cours de suivi et l’hôpital n’est pas débordé. Parce que tous les cas ne sont pas suivis dans les structures. Les cas qui sont asymptomatiques (et nous en avons beaucoup qui ne présentent pas de signes particuliers ou de signes mineurs) sont suivis dans leurs milieux avec une prescription de quarantaine à domicile », a expliqué le ministre de la santé.

Selon Benjamin Hounkpatin, ils font leur traitement et sont suivis à domicile. Quant aux cas qui présentent des signes notamment des signes de gravité, ils sont hospitalisés au niveau des structures dédiées.

A la date du 17 juin 2020, le Bénin enregistre 597 cas confirmés à l’infection au Covid-19, avec 348 personnes sous traitement, 238 guéries et 11 décès.

Akpédjé A. AYOSSO

