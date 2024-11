10 récipiendaires du processus VAE de la CCI Bénin reçoivent leurs diplômes

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a abrité, mardi 19 novembre 2024, la cérémonie de remise de diplôme à dix (10) récipiendaires du processus de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), standard français.

Dix (10) récipiendaires de l’Institut pour le Renforcement de l’Accompagnement Entrepreneurial de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (IRAE-CCI Bénin ; un département de l’école de l’institution consulaire) ont réussi à passer avec succès les étapes du parcours de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Ces lauréats sont des employés de diverses entreprises. Ils ont obtenu leur diplôme grâce au partenariat entre la CCI Bénin et la CCI Métropole de Bourgogne (France). « La validation des acquis de l’expérience est un processus qui permet à toute personne quel que soit son âge, son niveau d’étude ou son statut de faire valider les acquis de ses expériences pour obtenir une certification professionnelle », a déclaré le président de la Commission Formation de la CCI Bénin, Christian MONDJANNAGNI. La VAE, poursuit-il, permet donc de reconnaître l’expérience acquise par un individu et de la valoriser par un diplôme. Le Président de la Commission Formation de la CCI Bénin n’a pas manqué de féliciter les récipiendaires.

La CCI Bénin a lancé son programme de formation sur la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) en 2022. Ce diplôme est inscrit dans le registre national des certifications RNCP de France. À en croire Kisito José CODJIA, référent VAE de CCI Métropole de Bourgogne, le programme a enregistré au total près de 321 candidatures en trois ans. « On a retenu 38 dossiers et on a diplômé 21 candidats à ce jour. Ce qui représente un taux de réussite d’environ 70 %. C’est un parcours individuel (…) il y a beaucoup de candidats qui sont encore in process. Ils seront diplômés une fois que leur dossier sera complet », a déclaré le référent VAE. Il a invité les récipiendaires à poursuivre le processus de renforcement de capacités afin d’actualiser leurs connaissances.

La cérémonie a été aussi l’occasion de proclamer les résultats des candidats ayant soutenu les 18 et 19 novembre 2024 dans le cadre du parcours VAE. 7 candidats dont 1 du diplôme Assistant manager (Bac+2), 3 du diplôme responsable de développement commercial (Bac+3) et 3 du diplôme Master Développement des Affaires Internationales ont été déclarés admis par le président de jury, Olivier DALLA PIAZZA, représentant de la CCI Métropole de Bourgogne en France. Dans son allocution, il a salué la qualité des présentations et le professionnalisme des candidats. Olivier DALLA PIAZZA a également mis en avant le rôle déterminant de la CCI Bénin dans la réussite de ces diplômés, rappelant que la VAE est un processus exigeant nécessitant un accompagnement rigoureux. « Nous sommes convaincus à la CCI Métropole de Bourgogne que le partenariat que nous avons avec le Bénin depuis déjà trois ans n’est qu’au début de son potentiel », a-t-il confié.

Le Secrétaire général de la CCI Bénin, Raymond ADJAKPA ABILE s’est réjoui du succès de ce programme mis en place dans le cadre de l’atteinte des objectifs assignés à la mandature 2020-2025 de l’institution consulaire. « Encore une fois, le secteur privé va faire confiance à la CCI Bénin pour inscrire des étudiants. (…). Je suis persuadé que dans les années à venir, nous allons célébrer plus de récipiendaires », a-t-il affirmé. Raymond ADJAKPA ABILE a salué l’accompagnement de la CCI Métropole de Bourgogne dans la mise en œuvre de ce programme de formation de la CCI Bénin.

Akpédjé Ayosso

