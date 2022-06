10 ans de prison requis contre la fonctionnaire de police

La fonctionnaire de la Brigade Economique et Financière (BEF), dame Dalila Bissaloué poursuivie pour vol de 17 millions de FCFA à la BEF a comparu, ce lundi 20 juin 2022, à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

A la barre, dame Dalila Bissaloué a reconnu avoir soutiré la somme de 14 millions FCFA et non 17 millions FCFA.

La CRIET a requis 10 ans de prison ferme et 5 millions FCFA d’amende contre la prévenue. Cinq (05 ans) de prison ferme ont été également requis contre le conjoint de dame Dalila Bissaloué poursuivi dans la même affaire.

Le dossier a été mis en délibéré pour le 18 juillet prochain à l’issue des débats et réquisitions.

Selon les faits, dame Dalila Bissaloué soutirait des liasses de billet de banque dans les dossiers scellés destinés au Parquet. La fonctionnaire de police procédait ensuite au remplacement des billets volés par des coupures de papier aux mêmes dimensions. Le pot-aux-roses a été découvert lors d’un contrôle de routine en mai 2022.

M. M.

20 juin 2022 par ,