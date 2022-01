1 suspect arrêté pour vol de vivres de la cantine à Bantè

Un homme soupçonné d’être impliqué dans le cambriolage de la cantine de l’école primaire publique de Fako à Bantè a été interpellé vendredi 14 janvier 2022.

A la suite d’un récent cambriolage dans lequel une cinquantaine de litres d’huile, une soixantaine de kilo de maïs, des conserves de tomates et une somme d’argent ont été emportés, les responsables de l’école primaire publique de Fako à Bantè ont pris des dispositions pour sécuriser la cantine de l’école. Une séance a été convoquée pour présenter les nouvelles mesures aux acteurs de l’école. Juste après la réunion tenue, vendredi 14 janvier 2022, des kilos de céréales et des bidons d’huile ont encore disparu de la cantine. Il a été procédé alors à l’interpellation d’une personne présente à la réunion et sur laquelle pèsent des soupçons. Le suspect a été placé en garde-à-vue, précise Frissons radio.

M. M.

18 janvier 2022 par ,