1,5 milliard FCFA de rappels versés aux travailleurs chaque mois

Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma, a répondu, jeudi 12 août 2021, aux préoccupations des internautes sur AskGouv. Les salaires des agents de l’Etat, les dossiers d’avancement, le paiement des allocations et primes, et autres étaient au cœur des échanges.

Les retards observés dans la libération des rappels aux agents de l’Etat ne sont pas liés à des défaillances au niveau de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTC). Les rappels sont dus au fait que les actes de carrières ne sortent pas à la date de leur effet financier, et cela fait qu’au moment où l’acte de carrière apparait, il y a déjà des arriérées auxquels l’État doit faire face. Il y a également des accumulations du fait que le circuit n’est pas complètement automatisé. Le gouvernement du président Talon fait des efforts pour payer ces arriérés. « En février 2019, par exemple nous avons fait un effort substantiel pour un payement au titre des rappels uniquement en dehors des salaires du mois, au titre des rappels nous avons fait environ trois milliards FCFA de montant supplémentaire.

En décembre 2020, l’année dernière sur instruction du Chef de l’État, 16 milliards de francs CFA ont été payés, pour éponger toujours pour le stock des rappels. Et chaque mois entre 1 et 1.5 milliards sont payés », a expliqué Oumara Karimou Assouma, directeur général du trésor et de la comptabilité publique.

L’invité de AskGouv invite à l’occasion les travailleurs qui ont des difficultés concernant la perception de leurs rappels à se rapprocher de la DGTCP. « Je voudrais profiter de l’occasion pour inviter toutes les personnes concernées par les rappels de patienter et de nous donner le temps de bien mettre en œuvre la règle de gestion qui a été définie pour la libération des rappels de manière progressive », a exhorté Oumara Karimou Assouma.

En ce qui concerne les salaires, le directeur général du trésor et de la comptabilité publique a laissé entendre qu’il n’y a pas d’accumulation de dossier de salaire de plus d’un mois.

Pour les questions liées à l’attribution de l’allocation universitaire à une promotion propre ou à une autre, le Trésor n’intervient pas dans ces débats. La DGTCP se trouve au bout de la chaîne en ce qui concerne ces questions, a clarifié le directeur général du trésor.

17 août 2021 par ,