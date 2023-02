1,4 % de taux d’inflation au Bénin en décembre 2022

Au Bénin, le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en décembre 2022 par rapport au mois précédent. Le taux d’inflation est ressorti à 1,4 %.

En décembre 2022, le niveau de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation s’est établi à 110,8 soit une légère hausse de 0,2% par rapport à novembre 2022. Comparé à son niveau de septembre 2022 et décembre 2021, l’indice a respectivement augmenté de 4,6% et de 2,8%. Selon la note d’analyse de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au sein de l’Uemoa, l’augmentation de l’indice global en décembre 2022 découle principalement du renchérissement des produits pour les fonctions : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (0,4%), « Biens et services divers » (0,8%), « Articles d’habillement et chaussures » (0,6%) et « Loisirs et culture » (1,3%).

« L’analyse de l’évolution en glissement annuel du niveau général des prix indique que selon la volatilité, ce sont les prix des produits de l’énergie et les hors produits frais et énergie qui ont progressé respectivement de 16,7% et de 2,9%. Au regard de l’origine des produits, la montée du niveau global des prix provient de l’augmentation du niveau des prix des produits importés de10,0% », indique la note d’analyse de l’Uemoa.

En décembre 2022, la hausse du niveau des prix en glissement annuel est imputable à la montée du niveau des prix des fonctions « Transport » (11,7%), « Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (7,1%), « Articles d’habillement et chaussures » (5,1%), « Biens et services divers » (5,5%). Le taux d’inflation en décembre 2022 au Bénin est de 1,4% soit une légère baisse de 0,2 point de pourcentage comparativement au mois précédent.

Dans l’ensemble des huit Etats de l’Uemoa, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au mois de décembre 2022 affiche un niveau de 119, 6 %, soit une baisse de 0, 2 % par rapport au mois de novembre 2022.

L’évolution de l’indice régional est portée par la baisse du niveau général des prix au Burkina Faso (-2,0%), au Sénégal (-1,0%) et au Mali (-0,1%). Le niveau général des prix a augmenté en Côte d’Ivoire (0,5%), en Guinée-Bissau (0,8%), et au Togo (1,0%). Il est demeuré stable au Niger (112,8).

L’évolution de l’indice régional est portée par la hausse du niveau général des prix dans la quasi-totalité des Etats membres de l’Union : 2,2% en Côte d’Ivoire, 2,1% en Guinée-Bissau, 2,0% au Burkina Faso, 1,9% au Sénégal, 0,5% au Mali et au Togo, 0,4% au Niger et -0,4% au Bénin.

Au niveau régional, le taux d’inflation en moyenne annuelle de 2022 est de 7,4%. Cette inflation est supérieure à 3,0% dans la quasi-totalité des Etats membres de l’Union. Par ordre décroissant les taux d’inflation sont de 14,1% au Burkina Faso, 9,7% au Mali, 9,7% au Sénégal, 7,9% en Guinée-Bissau, 7,6% au Togo, 5,2% en Côte d’Ivoire, 4,2% au Niger.

Akpédjé Ayosso

1er février 2023 par ,